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Самые сильные торнадо за 8 лет. В США число жертв стихии выросло до 33
Источник материала: СТВ
Новости США. Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, еще несколько десятков граждан пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Вместе с гигантскими воронками регионы атаковали ливни и град. В 13 штатах без электричества остаются около миллиона американцев. Разрушены сотни домов, повреждены десятки автомобилей, повалены деревья и рекламные щиты.
Граждан, лишившихся жилья, помещают в специальные убежища. По данным Метеорологического центра страны, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние 8 лет.
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Новости США. Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, еще несколько десятков граждан пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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