В Сеуле поезд в метро сошёл с рельсов

Источник материала: ОНТ

В Сеуле поезд в метро с пассажирами сошёл с рельсов.

Авария произошла в момент движения составов по тоннелю. В поезде находились почти 300 пассажиров. Чудом никто из них не пострадал, многим удалось выбраться из вагонов самостоятельно, они дошли по путям до ближайшей станции. ЧП привело к задержке и перебоям в работе метрополитена, причина происшествия выясняется.

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