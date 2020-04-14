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В каких районах Беларуси запретили посещать леса? Что грозит нарушителям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси действует запрет на посещение лесов уже почти в 80 районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничение распространяется на всю Гомельскую, Брестскую и Гродненскую области. Большой «запретный» перечень и в Минском регионе.
Специалисты отмечают высокий класс пожарной опасности. Последние недели стоит сухая погода, нет осадков, а потому огонь возникает от малейшей искры. Горят леса в большинстве случаев по вине человека. Белорусы активно выжигают сухую растительность. Как итог: страдает и личное имущество, и природа.
Напомним, за посещение лесов во время запрета грозит штраф до 700 рублей.
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Новости Беларуси. В Беларуси действует запрет на посещение лесов уже почти в 80 районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничение распространяется...
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