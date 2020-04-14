Пожилому французу выпал шанс полетать на военном истребителе. Он катапультировался

Источник материала: Tut.by

Издание CNN Travel сообщило о необычном случае. 64-летнему французу в подарок преподнесли возможность полета на военном истребителе — но в какой-то момент все пошло не по плану.



Avion — самолет. Фото: Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety

Такой подарок пожилому мужчине преподнесли его коллеги, хотя сам он особо никогда не хотел летать на военных самолетах, пускай и в качестве пассажира. Впрочем, любопытство пересилило страх — мужчина прибыл на авиабазу Сен-Дизье. Правда, там он снова разволновался: его пульс поднялся до 142 ударов в минуту. Но в истребитель Dassault Rafale B пассажир все-таки забрался и приготовился к полету. Добавим, что максимальная скорость полета истребителя — 1400 километров в час.

На высоте 762 метров над землей мужчина вновь сильно разнервничался и машинально стал искать в кабине, за что бы ему ухватиться во время резкого подъема. Этим предметом стал рычаг катапультирования — пожилой француз со свистом вылетел из кабины. Проблемой стало и то, что с него слетел шлем. К счастью, все закончилось хорошо — француз благополучно приземлился возле немецкой границы. Пилоту истребителя удалось без проблем посадить самолет — он отделался незначительными травмами.