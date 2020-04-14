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В Петриковском районе перевернулся УАЗ, один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 апреля около половины шестого вечера в Петриковском районе УАЗ съехал в кювет и перевернулся.
Как
В какой-то момент транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. От полученных травм погиб 56-летний пассажир. 46-летний и 35-летний пассажиры госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. К месту аварии выезжала СОГ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, назначено проведение ряда экспертиз.
Если вы стали очевидцем происшествия и у вас есть запись видеорегистратора с места ДТП, сообщите об этом по телефонам: (802353) 2-13-72, (8029) 69-44-868.
Недавно в Минске Ford врезался в столб.
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Новости Беларуси. 13 апреля около половины шестого вечера в Петриковском районе УАЗ съехал в кювет и перевернулся. Как сообщает Следственный комитет, 59-летний...
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