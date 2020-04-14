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В Петриковском районе перевернулся УАЗ, один человек погиб

14.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 апреля около половины шестого вечера в Петриковском районе УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает Следственный комитет, 59-летний местный житель за рулём служебного автомобиля ехал по дороге Мозырь – Петриков. В фургоне также находились пять пассажиров. Они и водитель – работники сельхозпредприятия.

В какой-то момент транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. От полученных травм погиб 56-летний пассажир. 46-летний и 35-летний пассажиры госпитализированы.

В Петриковском районе перевернулся УАЗ, один человек погиб
Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. К месту аварии выезжала СОГ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вы стали очевидцем происшествия и у вас есть запись видеорегистратора с места ДТП, сообщите об этом по телефонам: (802353) 2-13-72, (8029) 69-44-868.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 апреля около половины шестого вечера в Петриковском районе УАЗ съехал в кювет и перевернулся. Как сообщает Следственный комитет, 59-летний...
 
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