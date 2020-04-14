ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самоизоляция: как научиться управлять страхами

14.04.2020 12:20 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Смотивировать себя на позитивные изменения, стать эрудированней и составить собственное мнение о неочевидных фактах на основе научных знаний можно будет 30 апреля на международной online-конференции Project X.

В программе:

  • Нейропсихолог, эксперт по фобиям Илья Головань расскажет, как самостоятельно научиться находить и управлять страхами и тревожными мыслями;
  • Врач-токсиколог, научный журналист и автор книги “Пациент разумный” Алексей Водовозов развеет неожиданные мифы о лекарствах и научит обращаться с ними эффективно.
  • Вместе с врачом иммунологом-диетологом, сооснователем Goncharova clinic Людмилой Гончаровой разберемся: зачем изучать свою ДНК, и как с помощью специальных знаний о ней можно долго оставаться здоровым и красивым.
  • Психолог, руководитель “Центра развития личности Натальи Афониной” Наталья Афонина расскажет об ограничениях нашего сознания, и о том, как начать работу по выходу за их пределы.

Конференция пройдет 30 апреля в 19:00 по МСК в online-формате.

Ознакомиться с подробностями и условиями участия можно на сайте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотивировать себя на позитивные изменения, стать эрудированней и составить собственное мнение о неочевидных фактах на основе научных знаний можно будет 30 апреля...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеуле поезд в метро сошёл с рельсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика