Самоизоляция: как научиться управлять страхами

Смотивировать себя на позитивные изменения, стать эрудированней и составить собственное мнение о неочевидных фактах на основе научных знаний можно будет 30 апреля на международной online-конференции Project X.

В программе:

Нейропсихолог, эксперт по фобиям Илья Головань расскажет, как самостоятельно научиться находить и управлять страхами и тревожными мыслями;

расскажет, как самостоятельно научиться находить и управлять страхами и тревожными мыслями; Врач-токсиколог, научный журналист и автор книги “Пациент разумный” Алексей Водовозов развеет неожиданные мифы о лекарствах и научит обращаться с ними эффективно.

развеет неожиданные мифы о лекарствах и научит обращаться с ними эффективно. Вместе с врачом иммунологом-диетологом, сооснователем Goncharova clinic Людмилой Гончаровой разберемся: зачем изучать свою ДНК, и как с помощью специальных знаний о ней можно долго оставаться здоровым и красивым.

разберемся: зачем изучать свою ДНК, и как с помощью специальных знаний о ней можно долго оставаться здоровым и красивым. Психолог, руководитель “Центра развития личности Натальи Афониной” Наталья Афонина расскажет об ограничениях нашего сознания, и о том, как начать работу по выходу за их пределы.

Конференция пройдет 30 апреля в 19:00 по МСК в online-формате.