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Самоизоляция: как научиться управлять страхами
Источник материала: БДГ
Смотивировать себя на позитивные изменения, стать эрудированней и составить собственное мнение о неочевидных фактах на основе научных знаний можно будет 30 апреля на международной online-конференции Project X.
В программе:
Конференция пройдет 30 апреля в 19:00 по МСК в online-формате.
Ознакомиться с подробностями и условиями участия можно на
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Смотивировать себя на позитивные изменения, стать эрудированней и составить собственное мнение о неочевидных фактах на основе научных знаний можно будет 30 апреля...
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