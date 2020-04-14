Рублевые вклады сократились впервые за полтора года. Валютные в марте показали рекордное падение

Источник материала: Tut.by

В Беларуси впервые за последние 18 месяцев сократились рублевые вклады. На начало апреля они составили 5 миллиардов 103,2 миллиона рублей. Эта сумма на 191,7 миллиона рублей меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за январь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Депозиты в рублях до этого росли 17 месяцев подряд, а в марте - сократились. В последний раз вклады в нацвалюте падали в сентябре 2018 года - на 12,4 миллиона рублей.

Валютные депозиты физлиц сокращаются третий месяц подряд, на 1 апреля они составили 6 миллиардов 32,1 миллиона долларов. Это на 140,3 миллиона долларов меньше, чем на начало марта. К примеру, за февраль валютные депозиты сократились на 26,4 миллиона долларов, за февраль — на 17,5 миллиона. За декабрь 2019 года вклады в валюте выросли на 22 миллиона долларов, за ноябрь — упали на 15,8 миллиона, за октябрь — выросли на 2,5 миллиона долларов, за сентябрь — уменьшились на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. В июне валютные депозиты выросли на 89 миллионов долларов, в мае — на 158,4 млн долларов, а в апреле снизились на 7,1 млн долларов.

Напомним, большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.