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Карточки БПС-Сбербанка не будут работать в ночь на 27 апреля. Банк также временно не выпускает именные карты

14.04.2020 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк с 14 апреля приостановил выпуск именных карточек. Как планируется, их выдачу возобновят с 29 апреля — после перехода на новый процессинг. Клиенты банка сейчас могут оформить виртуальные карты в мобильном и интернет-банке или неименные в отделениях. При этом в банке предупреждают, что в ночь с 26 на 27 апреля операции по картам БПС-Сбербанка будут приостановлены из-за перехода на новый процессинг.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В банке рассказывают, что переход на собственный процессинг запланирован на ночь с 26 на 27 апреля. В БПС-СБербанке отмечают, что это повысит скорость внедрения новых технологий.

«Смена процессинга будет „бесшовной“: данные автоматически перенесут в новый центр. В момент технологического перехода (в ночь на 27 апреля) совершение операции по картам БПС-Сбербанка будет приостановлено. Все остальное время ими можно будет пользоваться свободно. Для перехода держателям карт не потребуется совершать каких-либо действий», — уточнили в банке.

Для оперативных расчетов и платежей банк сохранил возможность оформления виртуальных платежных карточек в мобильном и интернет-банке. Выпуск такой карты занимает несколько минут. Также сохранена возможность оформления неименной (моментальной) платежной карты в отделениях.

Возобновить выдачу именных карт в банке планируют с 29 апреля.

 
 
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БПС-Сбербанк с 14 апреля приостановил выпуск именных карточек. Как планируется, их выдачу возобновят с 29 апреля - после перехода на новый процессинг. Клиенты банка...
 
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