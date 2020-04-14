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Карточки БПС-Сбербанка не будут работать в ночь на 27 апреля. Банк также временно не выпускает именные карты
Источник материала: Tut.by
БПС-Сбербанк с 14 апреля приостановил выпуск именных карточек. Как планируется, их выдачу возобновят с 29 апреля — после перехода на
В банке рассказывают, что переход на собственный процессинг запланирован на ночь с 26 на 27 апреля. В БПС-СБербанке отмечают, что это повысит скорость внедрения новых технологий.
«Смена процессинга будет „бесшовной“: данные автоматически перенесут в новый центр. В момент технологического перехода (в ночь на 27 апреля) совершение операции по картам БПС-Сбербанка будет приостановлено. Все остальное время ими можно будет пользоваться свободно. Для перехода держателям карт не потребуется совершать каких-либо действий», — уточнили в банке.
Для оперативных расчетов и платежей банк сохранил возможность оформления виртуальных платежных карточек в мобильном и интернет-банке. Выпуск такой карты занимает несколько минут. Также сохранена возможность оформления неименной (моментальной) платежной карты в отделениях.
Возобновить выдачу именных карт в банке планируют с 29 апреля.
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Карточки БПС-Сбербанка не будут работать в ночь на 27 апреля. Банк также временно не выпускает именные карты
БПС-Сбербанк с 14 апреля приостановил выпуск именных карточек. Как планируется, их выдачу возобновят с 29 апреля - после перехода на новый процессинг. Клиенты банка...
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