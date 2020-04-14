Кран без тормозов вылетел на встречку и снес легковушку: видео с регистратора

Источник материала: Tut.by

В Владивостоке автокран оказался на встречной полосе после того, как у него отказали тормоза. На его пути оказались легковые автомобили, и одному из них крайне не повезло — произошло серьезное столкновение. Легковушка получила серьезные повреждения, а кран оказался на обочине. Момент снял видеорегистратор.