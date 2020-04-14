Пять типичных ошибок тех, кто организовал рабочее место дома

Источник материала: Tut.by

Работа из дома для некоторых сейчас вынужденная мера. Кто-то подумает: «Наконец можно организовать рабочее место на мягком диване под пледом!» Или нельзя? Врачи объясняют, какие ошибки «домашнего офиса» могут навредить здоровью.



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Ошибка № 1. Работать на диване

Врач-невролог высшей квалификационной категории, заведующая неврологическим отделением 10-й городской клинической больницы Ольга Дрик поясняет, что воплощение в жизнь мечты о «комфорте» работы дома на диване или в мягком кресле чревато определенными проблемами.

— Физиологическое положение при работе за компьютером — это прямые углы: согнутые ноги строят на полу, прямая спина с опорой на спинку стула, локти — на столе. Когда мы садимся на диван и вдобавок на него же ставим ноутбук, спина принимает форму дуги, руки висят в воздухе. Мышцы и связки, окружающие наш позвоночник и суставы, перенапрягаются и растягиваются — все это может вызывать боли в спине и других участках тела.

При работе с ноутбуком на коленях, поясняет специалист, дополнительно напрягается шейный отдел позвоночника, верхний плечевой пояс. Такое положение может провоцировать спазмы мышц шеи, сосудов, а это может стать причиной головной боли и даже головокружения. Длительное пребывание в подобных положениях может вызывать обострение имеющихся заболеваний позвоночника либо способствовать их развитию.

Ошибка № 2. Сидеть на стуле без спинки

Просто пересесть с дивана за стол дома недостаточно — положение должно быть удобным. Чтобы не столкнуться с болями в спине, важно подобрать стул — и обязательно с комфортной спинкой, он должен соответствовать росту человека. Важно, чтобы при работе ноги полностью стояли на полу, колени были согнуты под прямым углом, а спина оставалась прямой.

— Оптимальный вариант — офисное кресло, на котором есть возможность при необходимости откинуться на спинку, расслабиться, аккуратно на подлокотники положить руки, — поясняет Ольга. — Если его нет — то лучше выбирать стул не очень мягкий, но и не слишком жесткий (он может вызывать чрезмерное давление на костные выступы, что приведет к болевым синдромам в ягодичной области).



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Ошибка № 3. Не вставать с места

Ольга поясняет, что когда мы долго сидим в одном положении, даже при физиологически правильно устроенном рабочем месте это ведет к перенапряжению мышц, их спазму. Поэтому в течение дня тем, кто постоянно работает за компьютером, нужно делать двигательные «пятиминутки» — хотя бы одну минуту в полчаса.

— Разминку можно выполнить и не вставая с рабочего кресла: несколько раз вытянуть и согнуть ноги, сделать вращательные движения шеей, откинуться на спинку кресла, расслабить напряженные мышцы, размять запястья, пальцы. Но если вы дома, то разумнее всего встать, сделать небольшую зарядку, походить.

ВОЗ тем, кто на самоизоляции, советует проводить больше времени в стоячем положении и рассмотреть возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или использовать в качестве подставок книги и другие приспособления.

Ошибка № 4. Неправильно распределять свет

Нужно помнить, что работа за компьютером оказывает нагрузку на глаза. Чтобы ее уменьшить, объясняет врач-офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-ой городской клинической поликлиники Софья Сомова, нужно правильно организовать рабочее место и использовать качественный рассеянный свет, который должен падать с левой стороны.

— Дабы не усугубить ситуацию со зрением, нужно располагать монитор на расстоянии 50−70 см от глаз, при этом верхний его край должен быть ниже уровня глаз на 10−15 см.

И не забывайте про гимнастику для глаз: самые простые варианты — это моргание и отвлечение на предметы, которые находятся вдали.

Ошибка № 5. Не проветривать комнату

Не забывайте про чистоту в «домашнем» офисе! По нормам СанПиН, в помещениях, где есть рабочий компьютер, нужно проводить ежедневную влажную уборку. При этом клавиатуру, мышь и другие устройства необходимо протирать мягкой ветошью с применением бытовых чистящих средств, не содержащих кислот и отбеливателей, не реже одного раза в неделю.

Еще один важный момент — проветривания: они должны быть регулярными, в идеале после каждого часа работы за компьютером.

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