Мамам с СОVID-19 не стоит отказываться от грудного вскармливания — медик

Источник материала: Вороновская газета





Медики не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания мамам с СОVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА .

На сегодня нет четких подтверждений, что вирус передается через молоко. Вместе с тем мамам, у которых подтвержден СОVID-19, рекомендуется носить маску.

https://www.belta.by/