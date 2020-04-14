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Мамам с СОVID-19 не стоит отказываться от грудного вскармливания — медик
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Медики не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания мамам с СОVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент
На сегодня нет четких подтверждений, что вирус передается через молоко. Вместе с тем мамам, у которых подтвержден СОVID-19, рекомендуется носить маску.
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Медики не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания мамам с СОVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и...
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