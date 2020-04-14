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Изменение в организации дорожного движения

14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 14 апреля, на пересечении улиц Сябровская - Рябиновая будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого поворота, в этот момент встречное направление будет остановлено.

Изменение в организации дорожного движения


Будьте внимательны и соблюдайте требования сигналов светофорного объекта.

 
 
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  Сегодня, 14 апреля, на пересечении улиц Сябровская - Рябиновая будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого поворота, в...
 
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