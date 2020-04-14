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Изменение в организации дорожного движения
14.04.2020 14:43 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 14 апреля, на пересечении улиц Сябровская - Рябиновая будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого поворота, в этот момент встречное направление будет остановлено.
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Сегодня, 14 апреля, на пересечении улиц Сябровская - Рябиновая будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого поворота, в...
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