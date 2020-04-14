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Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
Источник материала: ОНТ
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов. Об этом
Напомним, что Минздрав также рекомендовал людям с хроническими заболеваниями и признаками ОРВИ оставаться дома и не посещать пасхальные богослужения.
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов. Об этом сообщает БЕЛТА....
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