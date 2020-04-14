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Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете перешли на удаленную работу. Теперь студенты и преподаватели будут общаться посредством компьютеров и телефонов.
При этом выходить на связь и те, и другие смогут, не выходя из дома. Лекции и семинары доступны для обсуждения в чатах, Zoom-приложении, Skype и на портале БГУ. Кстати, последний, был создан еще пару лет назад. Именно это и позволило наладить онлайн-занятия быстро и без потери качества. Ведь опыт работы с высокими технологиями в таком формате уже есть.
Оксана Здрок, проректор БГУ:
Студентам такие виртуальные занятия пришлись по душе, о чем говорит и посещаемость. Она пусть и не 100%-ная, но и не ниже традиционной. Примечательно, что по требованию преподавателей каждый студент даже на так называемой «удаленке» должен соблюдать деловой стиль. Так что учиться в пижаме не получится. А вот хотя бы строгий верх настроит в постижении наук на нужную волну.
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете перешли на удаленную работу. Теперь студенты и преподаватели будут общаться посредством...
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