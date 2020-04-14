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Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

14.04.2020 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете перешли на удаленную работу. Теперь студенты и преподаватели будут общаться посредством компьютеров и телефонов.

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

При этом выходить на связь и те, и другие смогут, не выходя из дома. Лекции и семинары доступны для обсуждения в чатах, Zoom-приложении, Skype и на портале БГУ. Кстати, последний, был создан еще пару лет назад. Именно это и позволило наладить онлайн-занятия быстро и без потери качества. Ведь опыт работы с высокими технологиями в таком формате уже есть.

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Оксана Здрок, проректор БГУ:
На образовательном портале по сути дела на сегодняшний день обеспечены учебно-методическими материалами все учебные дисциплины на всех факультетах. Есть возможности выкладывать туда помимо учебно-методических материалов, презентаций лекций различные задания, тесты, эвристические задания для проведения различных форм занятий.

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Студентам такие виртуальные занятия пришлись по душе, о чем говорит и посещаемость. Она пусть и не 100%-ная, но и не ниже традиционной. Примечательно, что по требованию преподавателей каждый студент даже на так называемой «удаленке» должен соблюдать деловой стиль. Так что учиться в пижаме не получится. А вот хотя бы строгий верх настроит в постижении наук на нужную волну.

Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Люди в материале: Оксана Здрок

 
 
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете перешли на удаленную работу. Теперь студенты и преподаватели будут общаться посредством...
 
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