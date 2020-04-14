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В Чернобыльской зоне огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов. Кто устроил пожар?
14.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне,
После безуспешной попытки потушить возгорание самостоятельно мужчина не сообщил о случившемся ни полиции, ни спасателям.
Возбуждено уголовное дело. Сотни людей уже больше недели продолжают бороться с масштабным пожаром. Пламя приблизилось к хранилищам радиоактивных отходов закрытой атомной станции.
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В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказался 37-летний местный житель,...
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