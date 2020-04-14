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Лукашенко заявил, что цена на газ в текущих условиях должна быть гибкой

14.04.2020 15:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Цена на газ должна быть более адаптивной при текущем резком изменении экономической конъюнктуры, считает президент Беларуси.

По словам президента, страны ЕАЭС пока не вышли на общие энергетические рынки, поэтому надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации. Лукашенко считает, что в первую очередь нужно решить вопросы по ценам и расчетам за природный газ.

«При таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной», — подчеркнул глава государства. Его цитирует БЕЛТА.

Он обратился с этим предложением к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть вопрос.

 
 
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Цена на газ должна быть более адаптивной при текущем резком изменении экономической конъюнктуры, считает президент Беларуси.
 
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