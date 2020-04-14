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Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»
Источник материала: СТВ
Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Игорь Марзалюк:
Евгений Прейгерман:
Так вот что делает кризис? Он всем бьёт по голове и показывает, что пережить ничего не удастся. И то, что должно было произойти лет за 10, может быть, чуть-чуть меньше, сейчас происходит, сжимается за фактически несколько месяцев. И поэтому некоторые сравнения с войнами они, конечно, условны. Но они, мне кажется, релевантны в том смысле, что мы знаем по истории международных отношений – что переформатирование системы международных отношений всегда происходило, к сожалению, по итогам вот таких вот глобальных катаклизмов, как война. Я не думаю, что сейчас пандемия будет именно таким событием, которое всё переформатирует. Но оно точно ускорит конкуренцию между теми игроками, которые хотят формировать новые основы этого мира. И могут это делать, хотя это, может быть, многие. И такие игроки, в первую очередь – Соединенные Штаты Америки и Китай. То есть это, мне кажется, такой некий медицинский факт. И теперь главный вопрос, в том числе для нас, Беларуси, каким образом мы выстроим наше поведение, чтобы адаптироваться под вот эту, по большому счёту, долгую неопределённость, но которая всё же будет определяться какими-то такими макротенденциями. Как я подчеркнул, главная макротенденция – это нарастающая и выходящая, выливающаяся на поверхность жёсткая конкуренция между США и Китаем.
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Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»
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