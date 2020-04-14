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Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»

14.04.2020 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Нынешний кризис высветил очень неудобные, по-моему, геополитические реалии, в том числе. Поставил под вопрос какие-то, казалось бы, незыблемые вещи, принципы.

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Я не думаю, что сам по себе этот кризис поставил, как Вы выразились, неудобные вопросы.

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Игорь Марзалюк:
Ну, вот европейская солидарность.

Прейгерман о влиянии пандемии на геополитику: «То, что должно было произойти лет за 10, сейчас происходит, сжимается за несколько месяцев»

Евгений Прейгерман:
Вот я сейчас скажу, что я имею в виду. Европейская солидарность была под вопросом уже какое-то время назад. То есть, я думаю, сейчас вызревает такое уже мейнстримное достаточно понимание, что кризис, по сути дела, он не приносит ничего фундаментально нового, он ускоряет время. Я даже так сформулировал недавно в статье – «ускоритель геополитического времени».

Европейская солидарность, вопросы лидерства США и того состояния США, которое было, например, после 1991 года, всё это утрачивало былые позиции, и это было очевидно, как минимум, лет 5 назад. Мы можем посмотреть на тематику, программы различных международных форумов, и это было видно уже какое-то время. Другой вопрос, что людям, и особенно тем, кто относит себя к какой-то западной цивилизации, наверное, не хотелось в это верить. Произнося какие-то формулировки, говоря о том, что нужно что-то делать, чтобы адаптироваться к новому миру – как правило, в глазах не сверкало понимание того, что это по-настоящему и надолго. Казалось, что это можно с помощью каких-то простых рецептов, может быть, решить, пережить и так далее.

Так вот что делает кризис? Он всем бьёт по голове и показывает, что пережить ничего не удастся. И то, что должно было произойти лет за 10, может быть, чуть-чуть меньше, сейчас происходит, сжимается за фактически несколько месяцев. И поэтому некоторые сравнения с войнами они, конечно, условны. Но они, мне кажется, релевантны в том смысле, что мы знаем по истории международных отношений – что переформатирование системы международных отношений всегда происходило, к сожалению, по итогам вот таких вот глобальных катаклизмов, как война. Я не думаю, что сейчас пандемия будет именно таким событием, которое всё переформатирует. Но оно точно ускорит конкуренцию между теми игроками, которые хотят формировать новые основы этого мира. И могут это делать, хотя это, может быть, многие. И такие игроки, в первую очередь – Соединенные Штаты Америки и Китай. То есть это, мне кажется, такой некий медицинский факт. И теперь главный вопрос, в том числе для нас, Беларуси, каким образом мы выстроим наше поведение, чтобы адаптироваться под вот эту, по большому счёту, долгую неопределённость, но которая всё же будет определяться какими-то такими макротенденциями. Как я подчеркнул, главная макротенденция – это нарастающая и выходящая, выливающаяся на поверхность жёсткая конкуренция между США и Китаем.

Люди в материале: Евгений Прейгерман, Игорь Марзалюк

 
 
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Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Нынешний кризис высветил очень неудобные, по-моему,...
 
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