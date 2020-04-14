На Ганцевичской метеостанции отмечен апрельский рекорд холода

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Температурный антирекорд зафиксирован в ночь на 12 апреля на Ганцевичской метеорологической станции. Тогда столбик термометра опустился до 7,4 градусов. Прежний локальный минимум был 5,3 градуса ниже нуля в 1985 году.

По информации начальника Ганцевичской метеорологической станции Татьяны Бурмистровой, в апреле нередко регистрируются ночные минимумы. К примеру, самой холодной ночью 2003 года стала ночь на 2 апреля, когда столбик термометра опустился до 9,8 градусов холода, 4 апреля 1989 года была зафиксирована температура в 9,4 градусов мороза. Холоднее всего в апреле 1981 году было ночью на 23-е число – 8,4 градусов ниже нуля, а в 2004 году – ночью на 3-е число – 7,4 градусов мороза.

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