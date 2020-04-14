ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Ганцевичской метеостанции отмечен апрельский рекорд холода

14.04.2020 16:23 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Ганцевичской метеостанции отмечен апрельский рекорд холода

Температурный антирекорд зафиксирован в ночь на 12 апреля на Ганцевичской метеорологической станции. Тогда столбик термометра опустился до 7,4 градусов. Прежний локальный минимум был 5,3 градуса ниже нуля в 1985 году.

По информации начальника Ганцевичской метеорологической станции Татьяны Бурмистровой, в апреле нередко регистрируются ночные минимумы. К примеру, самой холодной ночью 2003 года стала ночь на 2 апреля, когда столбик термометра опустился до 9,8 градусов холода, 4 апреля 1989 года была зафиксирована температура в 9,4 градусов мороза. Холоднее всего в апреле 1981 году было ночью на 23-е число – 8,4 градусов ниже нуля, а в 2004 году – ночью на 3-е число – 7,4 градусов мороза.

(Visited 3 times, 3 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температурный антирекорд зафиксирован в ночь на 12 апреля на Ганцевичской метеорологической станции. Тогда столбик термометра опустился до 7,4 градусов. Прежний
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Климова в образе школьницы произвела фурор в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика