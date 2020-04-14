Пхеньян провёл очередные ракетные испытания: снаряды направили в сторону Японского моря

Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Пхеньян провел очередные ракетные испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск нескольких снарядов осуществили из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Предполагается, что это были крылатые ракеты малой дальности. Они пролетели около 150 километров и упали в воду.

За развитием ситуации следят южнокорейские военные и разведывательные службы США. Этот пуск стал пятым в 2020 году. Официальный Пхеньян ситуацию пока никак не комментировал.







