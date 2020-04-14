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Пхеньян провёл очередные ракетные испытания: снаряды направили в сторону Японского моря

14.04.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Пхеньян провел очередные ракетные испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск нескольких снарядов осуществили из провинции Канвондо в сторону Японского моря. Предполагается, что это были крылатые ракеты малой дальности. Они пролетели около 150 километров и упали в воду.

За развитием ситуации следят южнокорейские военные и разведывательные службы США. Этот пуск стал пятым в 2020 году. Официальный Пхеньян ситуацию пока никак не комментировал.

Пхеньян провёл очередные ракетные испытания: снаряды направили в сторону Японского моря

Пхеньян провёл очередные ракетные испытания: снаряды направили в сторону Японского моря

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Новости КНДР. Пхеньян провел очередные ракетные испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск нескольких снарядов осуществили из провинции...
 
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