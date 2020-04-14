ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Екатерина Климова в образе школьницы произвела фурор в соцсетях

14.04.2020 15:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Екатерина Климова в образе школьницы произвела фурор в соцсетях

Актриса Екатерина Климова показала себя в образе школьницы, опубликовав новое фото в Instagram, и привела в восторг подписчиков.

На кадрах 42-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в образе ученицы школы в ретроформе. Свой образ она дополнила белыми бантами и очками.

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием», – подписала свой снимок актриса.

Подписчики тут же отреагировали, высказав свое восхищение в комментариях.

«Такая красивая», «Красотка», «А вам идет», «Просто огонь», «Вы такая молодец», – восторгались пользователи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Екатерина Климова показала себя в образе школьницы, опубликовав новое фото в Instagram, и привела в восторг подписчиков. На кадрах 42-летняя знаменитость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика