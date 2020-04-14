Екатерина Климова в образе школьницы произвела фурор в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Актриса Екатерина Климова показала себя в образе школьницы, опубликовав новое фото в Instagram, и привела в восторг подписчиков.

На кадрах 42-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в образе ученицы школы в ретроформе. Свой образ она дополнила белыми бантами и очками.

«Снова в школу! Самое время заняться саморазвитием», – подписала свой снимок актриса.

Подписчики тут же отреагировали, высказав свое восхищение в комментариях.

«Такая красивая», «Красотка», «А вам идет», «Просто огонь», «Вы такая молодец», – восторгались пользователи.

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