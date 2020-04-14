Приорбанк значительно повысил ставки по рублевым депозитам

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Рублевые вклады оформляют на срок от 2 до 24 месяцев, проценты по ним начисляются и капитализируются каждый месяц. Ставка фиксирована на весь срок и не может быть снижена в одностороннем порядке.



При наличии счета в банке можно оформить вклад из дома – в интернет-банке или мобильном приложении. В ином случае через контакт-центр можно забронировать время посещения ближайшего отделения для быстрого оформления документов и обслуживания, что сейчас особенно актуально.

Приорбанк предлагает гибкую систему, в которой можно выбрать те параметры вклада, которые помогут достичь поставленной цели», – рассказали в банке. «Рублевые вклады по новым ставкам – хорошая форма вложения сбережений для тех, кто строит долгосрочные планы.предлагает гибкую систему, в которой можно выбрать те параметры вклада, которые помогут достичь поставленной цели», – рассказали в банке.

Напомним, все вклады населения защищены гарантией государства. Причем речь как о сумме вложенных сбережений, так и процентах на них.