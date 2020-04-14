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Приорбанк значительно повысил ставки по рублевым депозитам
Источник материала: Myfin
При наличии счета в банке можно оформить вклад из дома – в интернет-банке или мобильном приложении. В ином случае через контакт-центр можно забронировать время посещения ближайшего отделения для быстрого оформления документов и обслуживания, что сейчас особенно актуально.
«Рублевые вклады по новым ставкам – хорошая форма вложения сбережений для тех, кто строит долгосрочные планы.
Напомним, все вклады населения защищены гарантией государства. Причем речь как о сумме вложенных сбережений, так и процентах на них.
*партнерский материал
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Приорбанк увеличил ставки по депозитам в белорусских рублях до 13% годовых. В банке отмечают, что депозиты по-прежнему являются самым популярным способом...
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