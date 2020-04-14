Источник материала: ОНТ

В Гомельской области начали производить антисептики. Из-за высокого спроса на дезинфицирующие средства полностью перестроил свою работу Гомельский ликероводочный завод.

Для этого пришлось закупить новое оборудование и тщательно продумать состав. Было несколько пробных партий. Антисептик на 70% состоит из спирта, остальное – добавки, вода и никотиновая кислота. Смена – по восемь часов. Выпускают по шесть тонн раствора в сутки. Первые семь тысяч литров дезинфицирующих растворов выпустил и Калинковичский завод бытовой химии. Задача – до конца недели нарастить объемы до десяти тонн в сутки. Антисептики разливают в тару различной емкости – с учетом потребностей.

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