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Портал Mlife.by расскажет вам истории мозырян, которые так или иначе оказались дома на самоизоляции.
Источник материала: Mlife
Рассказывает Ольга Александровна Савенко-Слаутич.
Инженер по снабжению отдела МТСиС Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Мозырский райжилкомхоз":
- Время на самоизоляции я посвящаю любимому мужу и нашей маленькой собачке. Осваиваю новую социальную сеть "TikTok". Готовлю и конечно же, работаю.
Чем я действительно удивляю мужа, так это своей утреней энергией и вкусными завтраками
Завтрак для меня является важным приемом пищи. Время на самоизоляции не стало исключением. Я люблю разнообразие и в жизни и в еде. Поэтому частенько экспериментирую на кухне.
Работа дома не намного отличается от привычной работы в офисе. К 9 утра я приступаю к своим обязанностям. С часу дня до двух - перерыв на обед. В 6 вечера работа заканчивается.
Я никогда не отказываюсь от дополнительных нагрузок и принимаю рабочие сложности. Но считаю правильным не забывать и про свои личные интересы. И если нужно выстроить график немного по-другому, чтобы все остались довольны, то просто делаю это.
Сегодня могу отметить , что неделя удаленной работы открыла мне множество плюсов. Из минусов, пожалуй, только лень. Но к счастью, меня она не одалела. Я люблю свою работу вне зависимости от местонахождения и буду рада вернуться к привычному графику.
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Рецепт:На две порции вам понадобится:
Творог 400 гр. (лучше пастообразный);
3 яйца (одно целое и два белка);
6 ст.л. муки ( 50/50 рисовая и кукурузная);
Соль и специи по вкусу.
Для начинки:
100 гр сыра (брала сулугуни);
2 желтка.
Смешиваем творог, яйца , муку, соль и специи.
Делим тесто на 2 части и формируем колобки.
Нагреваем духовку до 190 гр.
Выкладываем шарики на пергамент или силиконовый коврик и формируем лодочки с бортиками. Смазываем желтком и выпекаем 15 минут.
Достаем лодочки, посыпаем тертым сыром и в центр кладем желток.
Ставим в духовку и выпекаем 5 минут.
Наш завтрак готов, приятного аппетита
На кулинарные эксперименты меня вдохновили блогеры: Елены Солар и Татьяны Нарута.
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Портал Mlife.by расскажет вам истории мозырян, которые так или иначе оказались дома на самоизоляции.
Чем они занимались. Как развлекались и чему научились. Узнавай из первоисточника.далее...
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