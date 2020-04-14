Портал Mlife.by расскажет вам истории мозырян, которые так или иначе оказались дома на самоизоляции.

Источник материала: Mlife

Рассказывает Ольга Александровна Савенко-Слаутич.Инженер по снабжению отдела МТСиС Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Мозырский райжилкомхоз":- Время на самоизоляции я посвящаю любимому мужу и нашей маленькой собачке. Осваиваю новую социальную сеть "TikTok". Готовлю и конечно же, работаю.Чем я действительно удивляю мужа, так это своей утреней энергией и вкусными завтракамиЗавтрак для меня является важным приемом пищи. Время на самоизоляции не стало исключением. Я люблю разнообразие и в жизни и в еде. Поэтому частенько экспериментирую на кухне.Работа дома не намного отличается от привычной работы в офисе. К 9 утра я приступаю к своим обязанностям. С часу дня до двух - перерыв на обед. В 6 вечера работа заканчивается.Я никогда не отказываюсь от дополнительных нагрузок и принимаю рабочие сложности. Но считаю правильным не забывать и про свои личные интересы. И если нужно выстроить график немного по-другому, чтобы все остались довольны, то просто делаю это.Сегодня могу отметить , что неделя удаленной работы открыла мне множество плюсов. Из минусов, пожалуй, только лень. Но к счастью, меня она не одалела. Я люблю свою работу вне зависимости от местонахождения и буду рада вернуться к привычному графику.Так же, с читателями порталажелаю поделиться чудным рецептом полезных сырников «по - Аджарски» или Аля хачапури по- Аджарски. Готовить которые я научилась в период самоизоляции.Рецепт:На две порции вам понадобится:Творог 400 гр. (лучше пастообразный);3 яйца (одно целое и два белка);6 ст.л. муки ( 50/50 рисовая и кукурузная);Соль и специи по вкусу.Для начинки:100 гр сыра (брала сулугуни);2 желтка.Смешиваем творог, яйца , муку, соль и специи.Делим тесто на 2 части и формируем колобки.Нагреваем духовку до 190 гр.Выкладываем шарики на пергамент или силиконовый коврик и формируем лодочки с бортиками. Смазываем желтком и выпекаем 15 минут.Достаем лодочки, посыпаем тертым сыром и в центр кладем желток.Ставим в духовку и выпекаем 5 минут.Наш завтрак готов, приятного аппетитаНа кулинарные эксперименты меня вдохновили блогеры: Елены Солар и Татьяны Нарута.