|
Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: как после пандемии будем восстанавливать потенциал?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.
В стремлении защитить своих граждан лидеры союзных государств, абсолютно автономно, принимали ограничение за ограничением, в то время как наш Президент призывал думать о последствиях, просчитывать, что же будет потом. Проблема общая, и решать ее нужно если не всем миром, то хотя бы в рамках интеграционных объединений. Ведь каждое принятое решение одной страной по итогу скажется абсолютно на всех.
Видимо, соседей по союзу вопрос последствий наконец тоже стал беспокоить. Пришло осознание, что и в условиях пандемии, и после нее жизнь продолжится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода – эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков. В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма, и решения будут согласованы с единым вектором направленности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)