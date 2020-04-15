ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

NHL анонсировала фильм об Овечкине

15.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

NHL анонсировала фильм об Овечкине

Русскоязычная версия сайта NHL (Национальная хоккейная лига) анонсировала фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. 

Трейлер картины уже опубликован на YouTube.

Полная версия фильма будет представлена 17 апреля.


Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Александр выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин восемь раз становился лучшим снайпером NHL и получал за это «Морис Ришар Трофи».

За карьеру в NHL Александр Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб – это восьмой показатель в истории лиги.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Русскоязычная версия сайта NHL (Национальная хоккейная лига) анонсировала фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.  Трейлер...
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика