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NHL анонсировала фильм об Овечкине
Источник материала: ОНТ
Русскоязычная версия сайта NHL (Национальная хоккейная лига) анонсировала фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Трейлер картины уже опубликован на YouTube.
Полная версия фильма будет представлена 17 апреля.
За карьеру в NHL Александр Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб – это восьмой показатель в истории лиги.
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев
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Русскоязычная версия сайта NHL (Национальная хоккейная лига) анонсировала фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Трейлер...
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