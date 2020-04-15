NHL анонсировала фильм об Овечкине

Источник материала: ОНТ

Русскоязычная версия сайта NHL (Национальная хоккейная лига) анонсировала фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Трейлер картины уже опубликован на YouTube.

Полная версия фильма будет представлена 17 апреля.



Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Александр выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин восемь раз становился лучшим снайпером NHL и получал за это «Морис Ришар Трофи».

За карьеру в NHL Александр Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб – это восьмой показатель в истории лиги.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

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