|
15 апреля председатель Совета Республики проводит прямую телефонную линию
Источник материала: ОНТ
Помочь в решении проблем белорусов готовы в Совете Республики. Сенаторы сегодня проведут прямые телефонные линии.
Сегодня на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента. Наталья Кочанова три часа будет отвечать на вопросы граждан. Медицина, образование, жилищно-коммунальная сфера – никаких рамок для тем нет. В пятницу у телефона будет Анатолий Исаченко – заместитель председателя Совета Республики также выслушает насущные вопросы белорусов. На карандаш возьмут каждое обращение.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помочь в решении проблем белорусов готовы в Совете Республики. Сенаторы сегодня проведут прямые телефонные линии. Сегодня на связь с гражданами выйдет глава...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)