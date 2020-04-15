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15 апреля председатель Совета Республики проводит прямую телефонную линию

15.04.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 апреля председатель Совета Республики проводит прямую телефонную линию

Помочь в решении проблем белорусов готовы в Совете Республики. Сенаторы сегодня проведут прямые телефонные линии.

Сегодня на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента. Наталья Кочанова три часа будет отвечать на вопросы граждан. Медицина, образование, жилищно-коммунальная сфера – никаких рамок для тем нет. В пятницу у телефона будет Анатолий Исаченко – заместитель председателя Совета Республики также выслушает насущные вопросы белорусов. На карандаш возьмут каждое обращение.




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Помочь в решении проблем белорусов готовы в Совете Республики. Сенаторы сегодня проведут прямые телефонные линии. Сегодня на связь с гражданами выйдет глава...
 
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