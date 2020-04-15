Ганапольский: Никто не приедет к Путину на парад, рядом стоять будет только Лукашенко

Эхе Москвы . — До сих пор не принято решение отменить, или перенести парад победы. Для Путина это непереносимо. Он видит круглую дату, трибуны, рядом с ним Трамп и Меркель. И все немедленно признают решающий вклад Советской армии. «Путину нужны праздники. Нужно, чтобы кто-то шагал, чтобы грохотал оркестр, чтобы граждане махали шариками. Нужна победа круглый год, причём, за ценой этой победы никто не постоит, — написал Матвей Ганапольский в колонке на. — До сих пор не принято решение отменить, или перенести парад победы. Для Путина это непереносимо. Он видит круглую дату, трибуны, рядом с ним Трамп и Меркель. И все немедленно признают решающий вклад Советской армии.













Реальность другая — никто не приедет, рядом стоять будет только Лукашенко, и может кто-то из Италии. И не потому, что не чтят вклад Советской армии, а потому что эпидемия. И еще потому, что для всех, кроме Путина, важно сохранить людей, важно предотвратить новое заражение, важно запустить экономику. Но Путину нужна шагистика на фоне пустых карманов.





Однако, Путин многолик. И сегодняшнее решение коллективного Путина, Госдумы, установить новый праздник — День окончания Второй Мировой войны и победы над Японией, и установить его на 3 сентября — это, конечно, подарок Путину, но подарок позорный.





Конечно, трагедия в Беслане, где во время теракта погибло 186 детей, а всего 333 человека, это была трагедия для Кремля, но совсем в другом смысле. Школьники с цветами идут «первый раз в первый класс», а тут нужно скорбеть. Непорядок для страны вечных праздников! А еще, как на грех, 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом — государственная дата, не жук чихнул, именно в этот день освободили оставшихся в живых школьников Беслана.









Поэтому, решено всё это перекрывать парадным победным воем.





Уже понятно, как это будет выглядеть в телевизоре. Одна минута, когда ведущая делано скорбит и смахивает фальшивую слезу, а дальше «Но есть и новый праздник в этот день!», с подробным рассказом, как победили Японию. А еще подробный рассказ, как проклятая Америка бросила на Японию атомную бомбу.





Да, власть вертит Россией, как хочет. Да, Госдума подмахивает Путину, как может. Но вряд ли граждане массово побегут праздновать победу над Японией, ибо побеждённая Япония — лидер в технологиях, медицине и всем прочем, что характеризует передовую страну, страну первого мира.





Победитель же сидит на нефти, газе и лесе, но празднует победы вчерашних дней.





Но это только часть той глупости, которую делает Госдума. Искусственный праздник по принципу «а куда мы еще не впихнули нашу победу», — это похороны возможного мирного договора с Японией. Страна, которая хочет мирный договор с соседом, не придумывает новый праздник про победу над этим соседом.









Однако, главная проблема не в Японии, не в желании вечного праздника за прошлые победы на ровном месте. Главное — это плевок в память жертв Беслана, в невинно убитых детей.





Давайте уже забудем про эту историю, предлагает Госдума.





Я бы предложил ей быть смелее! Главная проблема — как развести первое сентября с захватом Беслана. Решение есть — перенести первый день учёбы на 25 августа, к примеру. Сказать, что так хочет народ. Либо законодательно запретить слово Беслан, как символ терроризма.





В общем, что-то запретить, вопреки здравому смыслу и совести.





У Госдумы запрещать хорошо получается».