МВД Беларуси запускает Telegram-канал о пропавших людях и розыске преступников

Источник материала: Полесская правда



МВД Беларуси запускает Telegram-канал «Разыскивает милиция». В нем будет размещаться актуальная информация о пропавших людях и розыске лиц, совершивших преступление.

– Мы преследуем цель максимально распространить эту важную информацию, – рассказала официальный представитель МВД Беларуси полковник милиции Ольга Чемоданова. – Ведь чем больше возможных очевидцев узнает о том, что пропал человек, тем выше шансы отыскать его. Родственники, соседи, друзья и знакомые – всегда может найтись кто-то, чья информация поможет отыскать пропавшего. Аналогично и с розыском преступников: нередко именно случайные свидетели помогают установить личность злоумышленника.