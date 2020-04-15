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МВД Беларуси запускает Telegram-канал о пропавших людях и розыске преступников

15.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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МВД Беларуси запускает Telegram-канал о пропавших людях и розыске преступников
МВД Беларуси запускает Telegram-канал «Разыскивает милиция». В нем будет размещаться актуальная информация о пропавших людях и розыске лиц, совершивших преступление.

– Мы преследуем цель максимально распространить эту важную информацию, – рассказала официальный представитель МВД Беларуси полковник милиции Ольга Чемоданова. – Ведь чем больше возможных очевидцев узнает о том, что пропал человек, тем выше шансы отыскать его. Родственники, соседи, друзья и знакомые – всегда может найтись кто-то, чья информация поможет отыскать пропавшего. Аналогично и с розыском преступников: нередко именно случайные свидетели помогают установить личность злоумышленника.

Телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция» доступен по ссылке @rozyskmvdby. Подписывайтесь, читайте, делитесь информацией со своими друзьями и близкими. Ведь только совместными усилиями мы можем помочь найти пропавшего человека или установить местонахождение злоумышленника!

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