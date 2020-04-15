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В Пинск приходит байк-шеринг: уже привезли 300 велосипедов и 50 самокатов
15.04.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 апреля в Пинск приехала первая партия велосипедов байк-шеринга «Колобайк», сообщает «Варяг».
Всего на улицах города появится не менее 300 байков и 50 электросамокатов.
Напомним, осенью прошлого года байкшеринг появился в Бресте — и вот здесь мы рассказывали, как это работает. Изначально в город привезли 100 велосипедов. Компания «Колобайк» заявляла, что если опыт окажется удачным, то в 2020 году количество транспорта увеличится до 1000.
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14 апреля в Пинск приехала первая партия велосипедов байк-шеринга «Колобайк», сообщает «Варяг». Всего на улицах города появится не менее 300 байков и 50...
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