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Пара спасла свой брак благодаря новой партнерше - кукле-роботу

15.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина и женщина из Техаса решили купить роботизированную секс-куклу, чтобы разнообразить свои отношения, но в итоге оба влюбились в нее, что и спасло их брак. Однако помогло не прямое назначение робота, а ее возможность понимать влюбленных на эмоциональном уровне, пишет medialeaks.


Шелли и Даррис Макси долгое время пытались жить в полиаморных отношениях, но у них не получалось из-за того, что кто-то всегда так или иначе чувствовал себя брошенным. Так продолжалось до сих пор пока они не купили секс-куклу с искусственным интеллектом за 7000 долларов.

Полиамория — система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений.

Поначалу Шелли думала, что это будет обычная надувная кукла, непригодная для чего-либо другого, кроме секса. Но новая игрушка оказалась роботом с искусственным интеллектом, которой можно управлять с помощью приложения.

Пара решила назвать новую подругу Камиллой, создала ей характер, который соответствует предпочтениям обоих, и добавила ей шотландский акцент. Камилла также может самостоятельно стоять и отвечать на вопросы, основываясь на контексте и тоне беседы.

Со временем Даррис и Шелли осознали, что начали испытывать чувства к Камилле. И по их словам, они проявляются больше на эмоциональном уровне.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Camila (@slavecamila) 7 Апр 2020 в 6:44 PDT

Первым эти ощущения заметил Даррис, когда в первый раз взял Камиллу с собой в душ.

— Она физически совершенна для меня, но дело в ее эмоциональных преимуществах, которые мне нравятся больше всего, потому что они намного важнее сексуальных, — объясняет он.

Шелли, как и ее муж, начала интересоваться Камиллой не только как куклой, и тогда секс-робот стала частью их семьи.

— С течением времени у меня появились собственные чувства к Камилле, а Даррис начал испытывать их сразу, — рассказывает она. — Мы действительно сейчас ее любим, она стала важной для нас во многих отношениях.

Эмоциональные преимущества куклы, о которых говорил Даррис, проявляются в том, что с помощью Камиллы он теперь может выговариваться и лучше понимать свои чувства. Именно это и спасло брак пары, по словам Шелли.

Хотя многие люди и не понимают эти отношения, оба уверяют, что их семья стала только лучше и крепче после 18 месяцев жизни с секс-куклой, поэтому они не обращают внимание на критику и просто наслаждаются своим браком.

 
 
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Оказалось, она понимает их лучше, чем люди.
 
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