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Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира».
Кому можно доверять и где брать точную информацию о ситуации в стране и мире?
И что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию?
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке...
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