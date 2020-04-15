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Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

15.04.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке мира». 

Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

Не скрывают ли чиновники от здравоохранения правду об эпидемиологической ситуации в стране? И кому выгодно нагнетать панику? 

Кому можно доверять и где брать точную информацию о ситуации в стране и мире? 

И что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию?  

А также обсудим, почему уже сегодня белорусы могут собой гордиться.  

Не скрывают ли чиновники правду об эпидситуации в стране? Анонс программы «В обстановке мира»

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы  в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает с высокой, но не максимальной нагрузкой. К такому мнению пришли эксперты в программе «В обстановке...
 
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