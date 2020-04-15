Тачпад-клавиатура от белорусов получила сразу четыре награды престижной премии в сфере дизайна

Источник материала: Tut.by

Тачпад-клавиатура от белорусской команды разработчиков получила сразу четыре награды Red Dot Design Awards 2020. Об этом сообщили в самой компании.





Дизайн мультимедийной клавиатуры Prestigio Click&Touch признали лучшим в четырех номинациях:

Компьютерные и информационные технологии;

ТВ и домашние развлечения;

Смарт продукты (в категории «ТВ и домашние развлечения»);

Инновационные продукты (в категории «Компьютерные и информационные технологии»).

Напомним, что стартап Clevetura LLC с главным офисом в Минске несколько лет занимался разработкой клавиатуры, совмещающей в себе мышь и тачпад. Официально продукт был представлен в июне 2019 года и вышел на рынок в конце того же года под брендом Prestigio.

Red Dot Design Awards 2020 — одна из самых престижных дизайн-наград в мире, которую можно сравнить со своего рода «Оскаром».