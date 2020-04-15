ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тачпад-клавиатура от белорусов получила сразу четыре награды престижной премии в сфере дизайна

15.04.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тачпад-клавиатура от белорусской команды разработчиков получила сразу четыре награды Red Dot Design Awards 2020. Об этом сообщили в самой компании.


Дизайн мультимедийной клавиатуры Prestigio Click&Touch признали лучшим в четырех номинациях:

  • Компьютерные и информационные технологии;
  • ТВ и домашние развлечения;
  • Смарт продукты (в категории «ТВ и домашние развлечения»);
  • Инновационные продукты (в категории «Компьютерные и информационные технологии»).

Напомним, что стартап Clevetura LLC с главным офисом в Минске несколько лет занимался разработкой клавиатуры, совмещающей в себе мышь и тачпад. Официально продукт был представлен в июне 2019 года и вышел на рынок в конце того же года под брендом Prestigio.

Red Dot Design Awards 2020 — одна из самых престижных дизайн-наград в мире, которую можно сравнить со своего рода «Оскаром».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще до пандемии: белорусский экспорт обвалился на 15,7%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика