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Тачпад-клавиатура от белорусов получила сразу четыре награды престижной премии в сфере дизайна
Источник материала: Tut.by
Тачпад-клавиатура от белорусской команды разработчиков получила сразу четыре награды Red Dot Design Awards 2020. Об этом сообщили в самой компании.
Дизайн мультимедийной клавиатуры Prestigio Click&Touch признали лучшим в четырех номинациях:
Напомним, что стартап Clevetura LLC с главным офисом в Минске несколько лет
Red Dot Design Awards 2020 — одна из самых престижных дизайн-наград в мире, которую можно сравнить со своего рода «Оскаром».
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Red Dot Design Awards 2020 - одна из самых престижных дизайн-наград в мире
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