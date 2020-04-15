Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар открыл торги 15 апреля падением до минимума за четыре недели. Биткойн +51.49

Курс доллара уже 11-е торги подряд дешевеет к белорусскому рублю. Сегодня в первые минуты торгов на БВФБ американец подешевел на 0,0027 BYN до 2,4508 BYN/USD.

Вполне возможно, что к концу торгов доллар начнёт дорожать, но по состоянию на момент написания новости его курс за 11 торгов рухнул на 0,1465 BYN до минимума за 28 дней.

Курс евро вырос на 0,0027 BYN до 2,6851 BYN/EUR. Европейская валюта прервала серию из шести снижений подряд, за время которой она подешевела на 0,0974 BYN и оказалась на минимуме за четыре недели.

Курс российского рубля упал на 0,0097 BYN до 3,3550 BYN/100 RUB и оказался на минимуме почти за две недели.

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