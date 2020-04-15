Еще до пандемии: белорусский экспорт обвалился на 15,7%

К этому привело, в основном, снижение объемов переработки нефти на белорусских НПЗ и, соответственно, уменьшение экспорта нефтепродуктов.





По данным Национального банка РБ, импорт товаров в страну (в ценах ФОБ) за рассматриваемый период также снизился: на 14,3% — до 4 390,2 млн. долларов. Это было вызвано, в значительной степени, уменьшение импорта нефти.





В результате сальдо внешней торговли РБ товарами за два месяца текущего года составило минус 230,7 млн. долларов. За два месяца прошлого года оно составляло минус 190 млн. долларов, то есть ситуация хотя и ухудшилась, но незначительно.





В то же время, в сфере услуг наблюдалось даже некоторое улучшение. Экспорт услуг за два месяца текущего года составил 1 406,5 млн. долларов, что оказалось на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Импорт услуг также увеличился, но в меньшей степени: на 3,2% — до 750,7 млн. долларов. Сальдо внешней торговли услугами выросло на 10,2% — до 655,8 млн. долларов.





Таким образом, суммарное сальдо внешней торговли Беларуси товарами и услугами в январе—феврале текущего года выросло до 425,1 млн. долларов с 405 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.





При этом, как это ни странно, если брать динамику внешней торговли помесячно, то есть сравнить данные за февраль с январем, то и здесь будет улучшение по сравнению с ситуацией в начале прошлого года.









Так, экспорт товаров в феврале текущего года увеличился по сравнению с январем на 164,5 млн. долларов и достиг 2 162 млн. долларов. Рост оказался даже больше, чем в феврале прошлого года, когда данный экспорт увеличился на 57,5 млн. долларов.





Импорт товаров в феврале текущего года по сравнению с январем также увеличился больше, чем год назад: на 292 млн. долларов (до 2 341,1 млн. долларов) против роста на 256,3 млн. долларов в феврале 2019 года.





В итоге сальдо внешней торговли товарами в феврале текущего года составило минус 179,1 млн. долларов, что немного лучше, чем год назад, когда данный параметр равнялся минус 194,4 млн. долларов.