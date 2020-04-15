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БЖД ввела безопасную схему рассадки для пассажиров

15.04.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

БЖД ввела безопасную схему рассадки для пассажиров

С 15 по 29 апреля 2020 года проездные документы на поезда формирования Белорусской железной дороги с нумерованными местами будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах, сообщили пресс-центре БЖД.

Рассадка по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения Республики Беларусь в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с Covid-19.

БЖД ввела безопасную схему рассадки для пассажиров

Согласно новой схеме рассадки в купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Для пассажиров, оформивших проездные документы в одном заказе, разрешается продажа и 3-х и 4-х мест в купе, при условии, что до этого в купе ни одного места не было продано.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна, а другой – через место у прохода (средний ряд остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.

Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.

Обращаем внимание, что с 14 апреля 2020 года продажа проездных документов в поезда, прицепные и беспересадочные вагоны межрегиональных линий формирования Белорусской железной дороги временно будет осуществляться не ранее, чем за 20 суток до отправления поезда.

Заря.


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С 15 по 29 апреля 2020 года проездные документы на поезда формирования Белорусской железной дороги с нумерованными местами будут оформляться
 
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