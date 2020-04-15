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В Китае 11 человек погибли в результате тройного ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В результате ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассе в провинции Цзилинь столкнулись сразу три транспортных средства: микроавтобус, легковушка и большегруз. От удара возник пожар.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказали первую помощь пятерым пострадавшим. Сейчас их доставляют в больницу.
Специалистам предстоит установить, по чьей вине произошла авария.
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Новости Китая. В результате ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе в провинции Цзилинь столкнулись...
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