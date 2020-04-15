В Китае 11 человек погибли в результате тройного ДТП

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В результате ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в провинции Цзилинь столкнулись сразу три транспортных средства: микроавтобус, легковушка и большегруз. От удара возник пожар.





На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказали первую помощь пятерым пострадавшим. Сейчас их доставляют в больницу.

Специалистам предстоит установить, по чьей вине произошла авария.