Так, в марте по ул.Одинцова в Минске , представившись работником энергосбыта, аферист проник в многоквартирный дом под предлогом проверки работы счетчиков. После осмотра одного из них сказал хозяйке квартиры, что нужно заменить автоматический выключатель, и предложил решить проблему за Br45.





Чтобы не попасть в подобные ситуации, в "Минскэнерго" призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на такие уловки. В первую очередь необходимо требовать у представляющихся сотрудниками энергоснабжающей организации подтверждающие документы. При их отсутствии не допускать для осмотра приборов учета.





Все без исключения сотрудники филиала "Энергосбыт" "Минскэнерго" в обязательном порядке работают в спецодежде с логотипом "Минскэнерго" и имеют при себе удостоверение сотрудника.





Документ должен содержать следующую информацию: номер, ФИО, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.









При этом сотрудники Энергосбыта "Минскэнерго" не выполняют работы по замене коммутационных аппаратов этажного электрощитка и не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте.





В жилых домах, квартирах выполняется только контрольный съем показаний электросчетчиков, работы по замене и поверке приборов учета электроэнергии. А плановая замена приборов учета согласно программе модернизации средств учета электрической энергии до 2023 года проводится на безвозмездной основе.