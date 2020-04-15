ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Имейте ввиду: мошенники-"энергетики" предлагают платные услуги в Минске

15.04.2020 15:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Минскэнерго" обращает внимание на случаи обмана жителей столицы - мошенники, представляясь работниками энергоснабжающей организации, навязывают гражданам свои платные услуги.

Так, в марте по ул.Одинцова в Минске, представившись работником энергосбыта, аферист проник в многоквартирный дом под предлогом проверки работы счетчиков. После осмотра одного из них сказал хозяйке квартиры, что нужно заменить автоматический выключатель, и предложил решить проблему за Br45.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, в "Минскэнерго" призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на такие уловки. В первую очередь необходимо требовать у представляющихся сотрудниками энергоснабжающей организации подтверждающие документы. При их отсутствии не допускать для осмотра приборов учета.

Все без исключения сотрудники филиала "Энергосбыт" "Минскэнерго" в обязательном порядке работают в спецодежде с логотипом "Минскэнерго" и имеют при себе удостоверение сотрудника. 

Документ должен содержать следующую информацию: номер, ФИО, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.


При этом сотрудники Энергосбыта "Минскэнерго" не выполняют работы по замене коммутационных аппаратов этажного электрощитка и не предлагают заключить договор на оказание услуг на месте.

В жилых домах, квартирах выполняется только контрольный съем показаний электросчетчиков, работы по замене и поверке приборов учета электроэнергии. А плановая замена приборов учета согласно программе модернизации средств учета электрической энергии до 2023 года проводится на безвозмездной основе.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Минскэнерго" обращает внимание на случаи обмана жителей столицы - мошенники, представляясь работниками энергоснабжающей организации, навязывают гражданам свои...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае 11 человек погибли в результате тройного ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика