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Белорусские историки представили исследования о героях Великой Отечественной

15.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память о войне. Белорусские историки представили ряд научно-исследовательских работ и книг о героях Великой Отечественной. Ученые презентовали дополненное издание «Вклад белорусского народа в Великую Победу», а также «Созвездие героев земли белорусской», передает «МИР 24».

«Впервые это издание подготовлено учеными нашего института. В нем представлены судьбы всех героев Советского Союза – уроженцев Беларуси. Это 494 человека. Из них 449 получили это высокое звание в годы Великой Отечественной. Кроме того, в этой книге даны судьбы 73 полных кавалеров ордена славы – уроженцев Беларуси», – рассказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Напомним, в недавнем эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР» президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о необходимости сохранить справедливую память о Великой Отечественной войне. «Главное – не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Вот во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: не пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу. Надо ценить и отмечать эту Победу вместе и везде говорить, что это мы вместе победили», – указал белорусский лидер.



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Речь идет о дополненном издании под названием «Вклад белорусского народа в Великую Победу», а также книге «Созвездие героев земли белорусской».
 
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