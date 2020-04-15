Белорусские историки представили исследования о героях Великой Отечественной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память о войне. Белорусские историки представили ряд научно-исследовательских работ и книг о героях Великой Отечественной. Ученые презентовали дополненное издание «Вклад белорусского народа в Великую Победу», а также «Созвездие героев земли белорусской», передает «МИР 24».

«Впервые это издание подготовлено учеными нашего института. В нем представлены судьбы всех героев Советского Союза – уроженцев Беларуси. Это 494 человека. Из них 449 получили это высокое звание в годы Великой Отечественной. Кроме того, в этой книге даны судьбы 73 полных кавалеров ордена славы – уроженцев Беларуси», – рассказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.