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Белорусские историки представили исследования о героях Великой Отечественной
15.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Память о войне. Белорусские историки представили ряд научно-исследовательских работ и книг о героях Великой Отечественной. Ученые презентовали дополненное издание «Вклад белорусского народа в Великую Победу», а также «Созвездие героев земли белорусской», передает «МИР 24».
«Впервые это издание подготовлено учеными нашего института. В нем представлены судьбы всех героев Советского Союза – уроженцев Беларуси. Это 494 человека. Из них 449 получили это высокое звание в годы Великой Отечественной. Кроме того, в этой книге даны судьбы 73 полных кавалеров ордена славы – уроженцев Беларуси», – рассказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.
Напомним, в недавнем эксклюзивном интервью телерадиокомпании «МИР» президент Беларуси
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Речь идет о дополненном издании под названием «Вклад белорусского народа в Великую Победу», а также книге «Созвездие героев земли белорусской».
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