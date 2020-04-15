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В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку.
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Когда иномарка проезжала мимо трактора, его водителя ослепило солнце. Тракторист не заметил легковушку и врезался ковшом в правый бок Peugeot.
Водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, женщина госпитализирована. Ведётся проверка.
Несколько дней назад в Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen.
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Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
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