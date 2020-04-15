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В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot

15.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель трактора выезжал на дорогу Кореличи – Щорсы. В то же время в направлении городского посёлка Кореличи за рулём Peugeot ехала 51-летняя женщина. 

В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Когда иномарка проезжала мимо трактора, его водителя ослепило солнце. Тракторист не заметил легковушку и врезался ковшом в правый бок Peugeot. 

В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, женщина госпитализирована. Ведётся проверка. 

Несколько дней назад в Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen.

Пострадала водитель – подробнее здесь

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
 
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