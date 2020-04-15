Продаем машину на запчасти. Сколько можно выручить за автохлам?

Источник материала: Tut.by

Итак, представим ситуацию: у вас есть автомобиль, который уже «до смерти устал» и его ремонт просто финансово нецелесообразен. Как от него избавиться? AUTO.TUT.BY подсчитал, какой путь будет наиболее выгодным, и какие детали в автомобиле стоят дороже всего. Да-да! Вы можете даже немного заработать, просто многие не всегда догадываются, на чем именно.





Утилизация по наводке соседей

Это самый «скользкий» вариант. Если ваш автомобиль, врастающий в землю у подъезда, уже долгое время мозолит глаза соседям, то они сами могут «позаботиться» об избавлении от автохлама, позвонив в местный исполком. Автомобиль эвакуируют на штрафстоянку и начнут искать владельца. Если не найдут, то государство возьмет заботу об утилизации на себя. А если найдут — заплатите штраф за эвакуацию и нахождение на штрафстоянке. В общем, не наш метод.

Самостоятельная утилизация





Если это уже абсолютно непригодный автомобиль, с неработающим двигателем, коробкой передач и ржавым насквозь кузовом, то проще всего будет сдать его живым весом на утилизацию. Приемом и переработкой таких авто занимается, например, завод «Белвторчермет». Там платят за вес чистого металла — 28 копеек за килограмм.

Для сдачи машин в утиль необходимо снять ее с учета, а также демонтировать все неметаллические детали, слить технические жидкости. Чтобы было проще доставить автомобиль к месту утилизации, разрешено привозить его на своих колесах. Там на месте колеса снимут, автомобиль поставят на весы. Отдельно взвесят и диски без резины. «Оголенный» кузов какого-нибудь хэтчбека среднего класса будет весить в районе тонны. После сдачи машины в утиль можно получить на руки около 280 рублей. Возможно, получится распродать еще снятые детали — зеркала, стекла, фары, мелкая фурнитура — все, что пользуется спросом.

Продажа на запчасти

Машины на запчасти продаются по цене от 100 долларов. Это очень старый хлам, который не подлежит восстановлению, не имеет особой ценности даже разобранный на запчасти, и владелец просто хочет избавиться от металлолома. На другой чаше весов — разбитые в авариях автомобили, не подлежащие восстановлению, но имеющие ценность с точки зрения разборки на запчасти. Например, за двухлетний «перевертыш» Renault Logan просят 4 тысячи долларов.

Для продажи на запчасти необходимо важное условие — наличие собственного гаража или территории, где автомобиль сможет «безнаказанно» находиться в полуразобранном состоянии. Иначе возможно повторение пункта первого с бдительными соседями.

Продать самые ценные детали

Ради каких деталей стоит затевать распродажу автомобиля «на запчасти»? Оптика, стекла, кузовные детали, двигатель, коробка передач, навесные агрегаты. Это то, что продастся всегда, если машина популярной марки и модели.

В качестве примера возьмем вечный бестселлер Volkswagen Passat B3. Часть этих автомобилей еще успешно эксплуатируется, а часть — доживает последние дни. Что и за сколько можно продать, разобрав легенду на запчасти? Приведем средние цены, проанализировав предложения магазинов-«разборок».

Зеркало — 25 рублей

Фары/фонари — 50/25 рублей

Стекло двери — 25 рублей

Суппорт тормозной — 25 рублей

Двигатель 1.8 бензин (Passat B4) — 1200 рублей

Коробка передач (5 VRG) — 250 рублей

Полуось — 37−50 рублей

Отдельным пунктом: катализатор

В 1993 году в Европе вступили в силу экологические нормы Евро-1. Они подразумевали запрет этилированного бензина и обязательное использование в выхлопной системе каталитических нейтрализаторов (катализаторов). Вот о них-то и пойдет сейчас речь. Катализатор содержит ценные металлы — родий, палладий, платину. Стоят они дорого, хотя их содержание в катализаторе невелико. Но катализаторы устанавливались в автомобили еще с середины 80-х.



Фото: unidragmet.by

Вырезание катализатора — популярная практика при ремонте автомобиля. Что с этой деталью делать дальше? Обычно СТО могут забрать ее себе в счет стоимости своих работ. Но при этом существенно занизить стоимость катализатора. Можно продать его самостоятельно как деталь, если автомобиль с небольшим пробегом и относительно «свежий». В зависимости от модели, года выпуска и пробега бэушный катализатор может стоить от 50 до 500 долларов.

Можно обратиться в государственное предприятие с утвержденными расценками на катализаторы. В Беларуси таким является УП «Унидрагмет БГУ».

— Стоимость катализатора зависит от целого ряда факторов. На первом месте будет показатель содержания драгоценных металлов в самом катализаторе. Много драгметалов используют в тех автомобилях, которые предназначены для продажи на рынках с жесткими экологическими требования. Это, в первую очередь, рынки Японии и Евросоюза. Второй фактор — это объем и тип двигателя. В катализаторах дизельных авто и бензиновых содержание металлов отличается — в «дизелях» доминирует платина, в бензиновых — палладий. Текущая цена этих металлов отличается практически в три раза в пользу палладия. Лет 10 назад стоимость платины была выше, и катализаторы дизельных авто стоили дороже, — рассказали в УП «Унидрагмет БГУ».

Кроме того, на стоимость катализатора влияют год выпуска, пробег, наличие механических повреждений, условия эксплуатации. Катализаторы предприятие принимает двумя способами. Первый — это оценка стоимости путем химического анализа. Катализатор разбирается, его основа перемалывается буквально в пыль. И часть этой пыли берется на анализ. Все это делается в присутствии владельца. По результатам анализа проводится оценка стоимости.

Второй вариант быстрее. У предприятия есть надежные статистические данные по среднему содержанию драгоценных металлов в конкретном катализаторе, которые были собраны по итогам многолетней работы. И владельцу предлагается выкупить катализатор по фиксированной цене.



Фото: unidragmet.by

— Самые дешевые катализаторы не стоят ничего. Их цена нулевая. Если говорить о самом дорогом, то на сегодняшний день он стоит около 2,5 тысячи рублей. Есть целый ряд моделей, которые выпускались в конце 90-х, в которых катализатор стоит дороже, чем сам автомобиль на вторичном рынке.