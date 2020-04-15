Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает присоединиться к ежегодной международной акции "30 дней на велосипеде", которая стартовала с 1 апреля и продлится до конца месяца. Цель акции - поддержать здоровый образ жизни и улучшить экологическую ситуацию в городе Бресте и Беларуси в целом.





Суть мероприятия очень проста – участники проекта должны дать себе обещание ежедневно в апреле проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр, и по возможности делать фотографии со своих велопрогулок, выкладывая их в социальных сетях с хештегом #30daysofbiking и #30daysofbikingBrest .

Для особой мотивации каждому участнику выдается специальная карта (spokecard), которую он может разместить между спиц своего велосипеда. Так все будут знать, что велосипедист участвует в этом челлендже.

Каким образом можно присоединиться к акции?

Все_просто:



1. Регистрируемся здесь: https://30daysofbiking.com/ (создаем профиль)

2. Подтверждаем участие в теме: https://vk.com/topic-76078010_41322037 (оставив порядковый номер в комментариях).

Для нескучной езды организаторы готовят квесты на каждый день, плюс совместные велопрогулки выходного дня.

Найти всю информацию можно также на страничке мероприятия В контакте: https://vk.com/30dobbrest

Велопрогулки – это полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который откроет массу новых впечатлений и позволит начать новую жизнь, полную свежего воздуха, активного движения, позитивного общения и положительного взгляда на окружающий_мир.

