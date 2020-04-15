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Участников челленджера "30 дней на велосипеде" ждут квесты и воскресные покатушки
15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает присоединиться к ежегодной международной акции "30 дней на велосипеде", которая стартовала с 1 апреля и продлится до конца месяца. Цель акции - поддержать здоровый образ жизни и улучшить экологическую ситуацию в городе Бресте и Беларуси в целом.
Суть мероприятия очень проста – участники проекта должны дать себе обещание ежедневно в апреле проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр, и по возможности делать фотографии со своих велопрогулок, выкладывая их в социальных сетях с хештегом
Для особой мотивации каждому участнику выдается специальная карта (spokecard), которую он может разместить между спиц своего велосипеда. Так все будут знать, что велосипедист участвует в этом челлендже.
Каким образом можно присоединиться к акции?
Все_просто:
Для нескучной езды организаторы готовят квесты на каждый день, плюс совместные велопрогулки выходного дня.
Найти всю информацию можно также на страничке мероприятия В контакте:
Велопрогулки – это полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который откроет массу новых впечатлений и позволит начать новую жизнь, полную свежего воздуха, активного движения, позитивного общения и положительного взгляда на окружающий_мир.
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