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Участников челленджера "30 дней на велосипеде" ждут квесты и воскресные покатушки

15.04.2020 14:53 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает присоединиться к ежегодной международной акции "30 дней на велосипеде", которая стартовала с 1 апреля и продлится до конца месяца. Цель акции - поддержать здоровый образ жизни и улучшить экологическую ситуацию в городе Бресте и Беларуси в целом.

Участников челленджера "30 дней на велосипеде" ждут квесты и воскресные покатушки

Суть мероприятия очень проста – участники проекта должны дать себе обещание ежедневно в апреле проезжать на велосипеде либо пробегать хотя бы километр, и по возможности делать фотографии со своих велопрогулок, выкладывая их в социальных сетях с хештегом #30daysofbiking и #30daysofbikingBrest.

Для особой мотивации каждому участнику выдается специальная карта (spokecard), которую он может разместить между спиц своего велосипеда. Так все будут знать, что велосипедист участвует в этом челлендже.

Каким образом можно присоединиться к акции?

Все_просто:

1. Регистрируемся здесь: https://30daysofbiking.com/ (создаем профиль)
2. Подтверждаем участие в теме: https://vk.com/topic-76078010_41322037 (оставив порядковый номер в комментариях).

Для нескучной езды организаторы готовят квесты на каждый день, плюс совместные велопрогулки выходного дня.

Найти всю информацию можно также на страничке мероприятия В контакте: https://vk.com/30dobbrest

Велопрогулки – это полезный, приятный и интересный вид активного отдыха, который откроет массу новых впечатлений и позволит начать новую жизнь, полную свежего воздуха, активного движения, позитивного общения и положительного взгляда на окружающий_мир.

Участников челленджера "30 дней на велосипеде" ждут квесты и воскресные покатушки

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Теги: Брест
 
 
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