Что необходимо знать при получении (обмене) паспорта?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Паспорт гражданина Беларуси является документом, удостоверяющим личность человека на территории республики и за ее пределами. Он подтверждает принадлежность к белорусскому гражданству, а также право владельца на выезд из Беларуси и въезд в нее. Паспорт обязан иметь каждый гражданин республики, достигший 14 лет, однако для пересечения государственной границы документ необходим в любом возрасте.

Для получения или обмена паспорта следует обратиться по месту регистрации к уполномоченным на ведение паспортной работы, например, в расчетно-справочные центры и товарищества собственников. В зависимости от ситуации необходимо предоставить документы, предусмотренные пунктами 11.1 и 11.2 перечня административных процедур , осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, который утвержден Указом Президента Беларуси от 26 апреля 2010 года № 200. Также требуется квитанция об уплате госпошлины в размере 1 базовой величины. Бесплатно паспорт делают только детям до 14 лет и лицам, находящимся на полном государственном обеспечении.

Срок оформления паспорта не превышает 1 месяца, однако за дополнительную плату в размере 1 базовой величины изготовление документа происходит в ускоренном порядке – максимум за 15 дней. Кроме того, граждане, зарегистрированные в Минске и областных центрах, имеют возможность получить или обменять паспорт до истечения 7 дней за дополнительную плату в 2 базовые величины.

Паспорта гражданам Беларуси выдаются на 10 лет, однако те, чей документ «старше» этого срока, могут не беспокоиться, если не планируют зарубежных поездок куда-то кроме России и Украины. Белорусам, которые собираются получать шенгенскую визу, необходимо помнить: подойдет только паспорт, выданный не более 10 лет назад и действующий как минимум на 3 месяца дольше срока запрашиваемой визы. Помимо прочего, в документе должно быть не менее двух чистых страниц для виз. Такие требования предусмотрены Визовым кодексом Европейского союза.

Даже если со сроком действия паспорта все в порядке, в ряде случаев он может являться недействительным. Например, при отсутствии или невозможности идентификации обязательных данных: цветной соответствующей возрасту фотографии гражданина, его полного имени и даты рождения. Кроме того, в документе обязательно наличие хорошо различимой гербовой печати, подписи выдавшего паспорт должностного лица, а также подписи владельца документа, достигшего 14 лет.

Если человек изменил имя, фамилию или отчество, то через 1 месяц после этого паспорт с его старыми данными тоже будет считаться недействительным. Лишается юридической силы и документ, об утрате или хищении которого было официально заявлено в компетентные органы. С этого момента в случае обнаружения пропавшего паспорта перевести его в разряд действительных будет невозможно. Такой документ подлежит обязательной сдаче в территориальный отдел по гражданству и миграции даже при наличии в нем действующих виз.

К сведению

Граждане, выехавшие с места жительства на учебу в пределах Республики Беларусь, подают документы в подразделения по гражданству и миграции по месту жительства.

Прием документов от граждан, проживающих в домах, обслуживаемых организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда, производится лицами, уполномоченными на ведение паспортной работы.

Прием документов от граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых не имеется подразделений по гражданству и миграции, осуществляется лицами, уполномоченными сельскими, поселковыми исполнительными комитетами.

Прием документов от граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, а также оснований для такой регистрации, осуществляется подразделениями по гражданству и миграции по месту последней регистрации по месту жительства гражданина.

Прием документов от граждан на выдачу паспорта в случае утраты (хищения) паспорта, а также для выезда за пределы Республики Беларусь на постоянное жительство осуществляется соответствующими подразделениями по гражданству и миграции.

Прием документов от граждан, в случае переезда граждан Республики Беларусь, ранее постоянно проживавших за пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь, осуществляется подразделениями по гражданству и миграции по месту прибытия, если имеется основание для регистрации по месту жительства.

Заместитель начальника Ганцевичского РОВД по ИРиКО майор милиции

М.И.Лукьянчик

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