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Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила тренировки на «Чижовка-Арене»

15.04.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила тренировки на «Чижовка-Арене»

Сборная Беларуси по хоккею завершила тренировки на «Чижовка-Арене». Такое решение приняли в Национальной федерации.

Игроки должны были работать до 30 апреля. Под руководством главного тренера Михаила Захарова тренировались 24 хоккеиста. Наша сборная готовится к олимпийской квалификации. За единственную путевку на Игры в Пекин поспорят команды Беларуси, Словакии, Австрии и Польши. Сейчас игроки сборной продолжат подготовку по индивидуальным планам.

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Сборная Беларуси по хоккею завершила тренировки на «Чижовка-Арене». Такое решение приняли в Национальной федерации. Игроки должны были работать до 30 апреля. Под...
 
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