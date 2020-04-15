Сборная Беларуси по хоккею досрочно завершила тренировки на «Чижовка-Арене»

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею завершила тренировки на «Чижовка-Арене». Такое решение приняли в Национальной федерации.

Игроки должны были работать до 30 апреля. Под руководством главного тренера Михаила Захарова тренировались 24 хоккеиста. Наша сборная готовится к олимпийской квалификации. За единственную путевку на Игры в Пекин поспорят команды Беларуси, Словакии, Австрии и Польши. Сейчас игроки сборной продолжат подготовку по индивидуальным планам.

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