В Оюцевичах горела сухая растительность

Источник материала: Полымя

Несмотря на профилактические беседы с населением и профилактические статьи, недобросовестные граждане продолжают поджигать траву. Так ближе к полуночи 14 апреля в Кореличский РОЧС поступил звонок о том, что вблизи агр. Оюцевичи Мирского сельсовета горит сухая растительность на поле, принадлежащем КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская». Силами МЧС потушено 0,7 га.





С начала года зарегистрирована 93 случая загорания сухой растительности на общей площади 73,41 га, 44 лесных пожара на общей площади 39,98 га и 3 торфяных пожара на площади 2,32 га.

По информации Кореличского РОЧС