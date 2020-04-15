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Заико: Страна с идеологией чарки и шкварки будет двигаться в свинарник
Источник материала: Партизан
Белорусский экономист и руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал ситуацию в белорусской экономике и что будет дальше.
“Общество увидело уровень некомпетентности нашей власти”, — рассказал эксперт в интервью на primus.by.
По мнению Леонида Заико, глобальная экономика меняется, она будет интеллектуальная. “И это отличный повод переходить на другую цивилизационную линию развития. Надо покончить с этой старой, глупой экономикой”, — считает экономист.
Глава аналитического центра “Стратегия” утверждает, что Александр Лукашенко должен определиться со стратегий. “Страна с идеологией чарки и шкварки будет двигаться в свинарник и к самогонному аппарату. А страна, где элита понимает, что нынешние конкурентные преимущества могут быть только в сфере интеллекта, осуществляет новый тип развития”, — уверен Леонид Заико.
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Белорусский экономист и руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал ситуацию в белорусской экономике и что будет дальше.
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