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Заико: Страна с идеологией чарки и шкварки будет двигаться в свинарник

15.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский экономист и руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал ситуацию в белорусской экономике и что будет дальше.


“Общество увидело уровень некомпетентности нашей власти”, — рассказал эксперт в интервью на primus.by.

По мнению Леонида Заико, глобальная экономика меняется, она будет интеллектуальная. “И это отличный повод переходить на другую цивилизационную линию развития. Надо покончить с этой старой, глупой экономикой”, — считает экономист.

Глава аналитического центра “Стратегия” утверждает, что Александр Лукашенко должен определиться со стратегий. “Страна с идеологией чарки и шкварки будет двигаться в свинарник и к самогонному аппарату. А страна, где элита понимает, что нынешние конкурентные преимущества могут быть только в сфере интеллекта, осуществляет новый тип развития”, — уверен Леонид Заико.
 
 
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Белорусский экономист и руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал ситуацию в белорусской экономике и что будет дальше.
 
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