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«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?
Источник материала: СТВ
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Сколько тайн хранят жаркие могилевские дни 1941-го? Скупые свидетельства, огрызки документов, полная неразбериха…Вообще, говорить о 41-м, синоним которому катастрофа, долгое время было не принято. На контрасте с Великой Победой – это кромешная тьма.
И лишь теперь, когда можно окинуть взором полную картину произошедшего и понять все события, сложив их в цепочку, становится понятен смысл и истинная роль обороны Могилёва. Это форпост на пути к Москве.
Борис Юлин, военный историк (Москва):
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«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?
Анастасия Дехтяр, корреспондент: Ведь история обороны белорусского города на Днепре – до сих пор то ли вырванные страницы истории, то ли невзначай быстро...
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