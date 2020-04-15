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«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

15.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Ведь история обороны белорусского города на Днепре – до сих пор то ли вырванные страницы истории, то ли невзначай быстро перевернутые? Момент истины, заплутавший в коридорах небытия.

«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Почему замалчивалось? В первую очередь от того, что Могилев был сдан. Но сейчас мы думаем по-другому: он не мог быть не сдан, потому что остановить такую армаду было просто нереально. Очень большое количество окруженцев было взято в плен. 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог, конечно.

«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

Сколько тайн хранят жаркие могилевские дни 1941-го? Скупые свидетельства, огрызки документов, полная неразбериха…Вообще, говорить о 41-м, синоним которому катастрофа, долгое время было не принято. На контрасте с Великой Победой – это кромешная тьма.

«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

И лишь теперь, когда можно окинуть взором полную картину произошедшего и понять все события, сложив их в цепочку, становится понятен смысл и истинная роль обороны Могилёва. Это форпост на пути к Москве.

«Было взято в плен 35 тысяч. Этого Сталин простить не мог». Почему в 1941 оборона Могилёва незаслуженно замалчивалась?

Борис Юлин, военный историк (Москва):
Это полное немецкое поражение. Т.е. они полностью выбились из сроков операции. Это позволило развернуть нам полноценное военное производство, перебросить новые части на фронт и перевести войну в затяжную форму.

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Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Николай Борисенко, Борис Юлин

 
Теги: Могилев
 
 
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