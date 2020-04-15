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«АйПауэр» получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
15.04.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дополнение к информации, озвученной на on-line пресс-конференции, сообщаем, что 15.04.2020 ООО «АйПауэр» получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Разрешение выдано Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды № 02120/01/00.0886 от 14.04.2020.
ОБ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ООО «АЙПАУЭР»
14 апреля состоялась on-line пресс-конференция организованная администрацией ООО «АйПауэр». Представители аккумуляторного завода и Группы компаний 1AK-GROUP ответили на вопросы журналистов о дальнейших этапах реализации проекта после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также о способах проведения мониторинга, о расчетах выбросов, о том, какие работы сейчас проходят на аккумуляторном заводе и на какую дату запланирован запуск.
08 апреля 2020 года по внесенным изменениям и дополнениям в проектную документацию получено положительное заключение ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы». Дальнейшими этапами деятельности являются следующие мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода:
Ответы на вопросы поступившие от представителей СМИ:
Когда планируется вводить завод в эксплуатацию? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Дата ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода будет определена после прохождения всех административных процедур, обозначенных ранее. Ориентировочный период – второй квартал 2020 года.
С того времени, как завод был построен и до сего времени, никакого дополнительного газоочистного оборудования компанией закуплено не было. Старые документы переписали, подогнали под нужный формат и отправили на государственную экологическую экспертизу? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Как было заявлено на самой первой пресс-конференции, так и сейчас, речь идет не о переписывании старых документов и тем более не о подгонке под какой-либо формат. Речь идет об оценке максимального возможного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
В проекте было полностью пересчитано воздействие проектируемого производства на окружающую среду и оценены наиболее неблагоприятные режимы работы технологического и газоочистного оборудования.
Есть претензии по объемам перерабатываемого свинца. Заводом заявлено 13.000 тонн, и это никак не соответствует тому количеству аккумуляторов, которые собираются выпускать. Получается, что в среднем в аккумуляторе будет 6 кг свинца, хотя на самом деле свинца там – 8-9 кг?
‑ Объем используемых свинцовых сплавов по проекту был и остается порядка 13 000 тонн в год (что соответствует 2 млн условных АКБ с содержанием свинца 6,5 кг). При выпуске батарей с содержанием свинца 8-9 кг их будет выпущено пропорционально меньше, в пределах общего годового потребления свинцовых сплавов на уровне порядка 13 000 тонн в год.
В переработанном проекте годовой выброс свинца увеличился до 29 кг, хотя проектировщик заявляет, что это максимально возможный, не реальный сценарий. Каков реальный сценарий, сколько свинца в год по новому проекту ориентировочно будет выбрасывать завод? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Порядка 17 кг.
У завода на сегодняшний день нет оригиналов документов на оборудование. Как можно было выполнить проект? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Согласно действующих ТНПА в проекте должны приводиться не оригиналы документов, а сведения об оборудовании в установленной форме.
Каким образом вы планируете убедить общественность, что завод не несет угрозы экологической безопасности и вреда здоровью людей? Президент сказал, что Брестчане будут сами решать: быть заводу или не быть. Была назначена общественная экологическая экспертиза, но она так и не состоялась. (прим. авторский стиль сохранен)
‑ ОЭЭ – это процесс независимой оценки соответствия проекта требованиям экологических стандартов, направленный на участие общественности в возможности предлагать пути улучшения проекта для уменьшения воздействия на окружающую среду. Следовательно, процедура ОЭЭ это диалог между заводом и общественностью. Результатом этого диалога являются предложения и рекомендации общественности по улучшению экологических и технологических аспектов проекта, а не «голосование» по закрытию завода.
Процедура проведения общественной экспертизы проектной документации завода АКБ (поручение Президента РБ от 06.09.2019) в 2020 году осуществлена добровольно вне требований законодательства, так как ОЭЭ может проводиться исключительно на этапе проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС. Данные процедуры по проекту завода уже были проведены в 2017 году, еще до начала реализации проекта. Тем не менее, такая возможность была предоставлена в рамках исполнения поручения Президента РБ и в соответствие с рекомендациями Минприроды РБ.
У завода на сегодняшний день нет оригиналов документов на оборудование. Как можно было выполнить проект? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ В Республике Беларусь достаточно четко регламентирован вопрос состава и порядка разработки проектной документации на объекты строительства, а также требования к ее оформлению и содержанию. В соответствие с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». (Приложение А. Подраздел А3) раздел «Технологические решения» должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части приводят перечень и технические характеристики (спецификации) применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов. Таким образом, паспорта на технологическое оборудование не являются частью проектной документации и как следствие не являются обязательными для предоставления.
ООО «АйПауэр» информировало общественность публикацией с фотографией оригиналов документов и о предоставлении возможности для СМИ ознакомиться с данными документами «вживую».
Оригиналы технической документации на технологическое оборудование были представлены для ознакомления органам внутренних дел, проводящим проверку по заявлению Бекалюка Д.В., и Минприроды РБ в рамках проведения ГЭЭ. Заявляемый Бекалюком Д.В. факт о подделке документов не подтвержден правоохранительными органами.
Способ реализации общественного контроля (мониторинга) за выбросами. (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Форма общественного контроля:
‑ Мониторинг во время пуско-наладочных работ:
Вернул ли ООО "АйПауэр" выделенные на строительство аккумуляторного завода 5,7 миллионов рублей в инновационный фонд Брестского облисполкома? Если нет, то, в какие сроки планируется вернуть эти средства? (прим. авторский стиль сохранен)
‑ Средства областного инновационного фонда были изначально предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе. Предоставленные средства были направлены на приобретение оборудования, которое приобретено и установлено. Замечаний у контролирующих органов по этому вопросу нет.
Так как бизнес-планом не предусмотрен возврат средств областного инновационного фонда, единовременное взыскание 5,7 млн. руб. может повлечь за собой экономическую несостоятельность предприятия. В рамках исполнения требований статьи 17 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» государственные органы в соответствии в пределах своей компетенции обязаны своевременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства).
В настоящее время ООО «АйПауэр» согласовывает график возврата средств фонда с Брестским облисполкомом.
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