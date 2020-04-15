«АйПауэр» получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Источник материала: Виртуальный Брест

В дополнение к информации, озвученной на on-line пресс-конференции, сообщаем, что 15.04.2020 ООО «АйПауэр» получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.





Разрешение выдано Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды № 02120/01/00.0886 от 14.04.2020.

ОБ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ООО «АЙПАУЭР»

14 апреля состоялась on-line пресс-конференция организованная администрацией ООО «АйПауэр». Представители аккумуляторного завода и Группы компаний 1AK-GROUP ответили на вопросы журналистов о дальнейших этапах реализации проекта после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также о способах проведения мониторинга, о расчетах выбросов, о том, какие работы сейчас проходят на аккумуляторном заводе и на какую дату запланирован запуск.

08 апреля 2020 года по внесенным изменениям и дополнениям в проектную документацию получено положительное заключение ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы». Дальнейшими этапами деятельности являются следующие мероприятия, направленные на ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода:

получение заключения строительной экспертизы;

получение разрешения на выбросы в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды;

отмена распоряжения председателя Брестского ОИК о приостановке строительства;

запуск технологического оборудования и подготовка к подтверждению проектных показателей работы с повторным проведением пуско-наладочных работ;

проведение инструментальных измерений для подтверждения проектных показателей работы всех источников выбросов;

назначение приемочной комиссии;

получение заключений о соответствии законченного объекта строительства требованиям проектной документации и безопасности;

получение заключения Минприроды РБ для приемки в эксплуатацию;

получение заключения органов Госстройнадзора РБ для приемки в эксплуатацию;

подписание акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

Ответы на вопросы поступившие от представителей СМИ:

Когда планируется вводить завод в эксплуатацию? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Дата ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода будет определена после прохождения всех административных процедур, обозначенных ранее. Ориентировочный период – второй квартал 2020 года.

С того времени, как завод был построен и до сего времени, никакого дополнительного газоочистного оборудования компанией закуплено не было. Старые документы переписали, подогнали под нужный формат и отправили на государственную экологическую экспертизу? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Как было заявлено на самой первой пресс-конференции, так и сейчас, речь идет не о переписывании старых документов и тем более не о подгонке под какой-либо формат. Речь идет об оценке максимального возможного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В проекте было полностью пересчитано воздействие проектируемого производства на окружающую среду и оценены наиболее неблагоприятные режимы работы технологического и газоочистного оборудования.

Есть претензии по объемам перерабатываемого свинца. Заводом заявлено 13.000 тонн, и это никак не соответствует тому количеству аккумуляторов, которые собираются выпускать. Получается, что в среднем в аккумуляторе будет 6 кг свинца, хотя на самом деле свинца там – 8-9 кг?

‑ Объем используемых свинцовых сплавов по проекту был и остается порядка 13 000 тонн в год (что соответствует 2 млн условных АКБ с содержанием свинца 6,5 кг). При выпуске батарей с содержанием свинца 8-9 кг их будет выпущено пропорционально меньше, в пределах общего годового потребления свинцовых сплавов на уровне порядка 13 000 тонн в год.

В переработанном проекте годовой выброс свинца увеличился до 29 кг, хотя проектировщик заявляет, что это максимально возможный, не реальный сценарий. Каков реальный сценарий, сколько свинца в год по новому проекту ориентировочно будет выбрасывать завод? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Порядка 17 кг.

У завода на сегодняшний день нет оригиналов документов на оборудование. Как можно было выполнить проект? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Согласно действующих ТНПА в проекте должны приводиться не оригиналы документов, а сведения об оборудовании в установленной форме.

Каким образом вы планируете убедить общественность, что завод не несет угрозы экологической безопасности и вреда здоровью людей? Президент сказал, что Брестчане будут сами решать: быть заводу или не быть. Была назначена общественная экологическая экспертиза, но она так и не состоялась. (прим. авторский стиль сохранен)

‑ ОЭЭ – это процесс независимой оценки соответствия проекта требованиям экологических стандартов, направленный на участие общественности в возможности предлагать пути улучшения проекта для уменьшения воздействия на окружающую среду. Следовательно, процедура ОЭЭ это диалог между заводом и общественностью. Результатом этого диалога являются предложения и рекомендации общественности по улучшению экологических и технологических аспектов проекта, а не «голосование» по закрытию завода.

Процедура проведения общественной экспертизы проектной документации завода АКБ (поручение Президента РБ от 06.09.2019) в 2020 году осуществлена добровольно вне требований законодательства, так как ОЭЭ может проводиться исключительно на этапе проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС. Данные процедуры по проекту завода уже были проведены в 2017 году, еще до начала реализации проекта. Тем не менее, такая возможность была предоставлена в рамках исполнения поручения Президента РБ и в соответствие с рекомендациями Минприроды РБ.

У завода на сегодняшний день нет оригиналов документов на оборудование. Как можно было выполнить проект? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ В Республике Беларусь достаточно четко регламентирован вопрос состава и порядка разработки проектной документации на объекты строительства, а также требования к ее оформлению и содержанию. В соответствие с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». (Приложение А. Подраздел А3) раздел «Технологические решения» должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части приводят перечень и технические характеристики (спецификации) применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов. Таким образом, паспорта на технологическое оборудование не являются частью проектной документации и как следствие не являются обязательными для предоставления.

ООО «АйПауэр» информировало общественность публикацией с фотографией оригиналов документов и о предоставлении возможности для СМИ ознакомиться с данными документами «вживую».

Оригиналы технической документации на технологическое оборудование были представлены для ознакомления органам внутренних дел, проводящим проверку по заявлению Бекалюка Д.В., и Минприроды РБ в рамках проведения ГЭЭ. Заявляемый Бекалюком Д.В. факт о подделке документов не подтвержден правоохранительными органами.

Способ реализации общественного контроля (мониторинга) за выбросами. (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Форма общественного контроля:

Самостоятельное проведение измерений (с привлечением аккредитованных лабораторий) качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и сравнение полученных результатов с установленными ПДК.

Участие в работе Общественной группы экологического контроля за воздействием завода АКБ на окружающую среду и среду обитания человека при проведении мониторинга.

Предоставление в открытом доступе информации о проводимом экологическом мониторинге предприятием.

‑ Мониторинг во время пуско-наладочных работ:

Все измерения при проведении работ проводятся специализированными лабораториями Минприроды.

Проведение государственного аналитического контроля выбросов Минприроды.

Проведение измерений соблюдения нормативов сброса сточных вод лабораторией КУПП «Брестводоканал».

Вернул ли ООО "АйПауэр" выделенные на строительство аккумуляторного завода 5,7 миллионов рублей в инновационный фонд Брестского облисполкома? Если нет, то, в какие сроки планируется вернуть эти средства? (прим. авторский стиль сохранен)

‑ Средства областного инновационного фонда были изначально предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе. Предоставленные средства были направлены на приобретение оборудования, которое приобретено и установлено. Замечаний у контролирующих органов по этому вопросу нет.

Так как бизнес-планом не предусмотрен возврат средств областного инновационного фонда, единовременное взыскание 5,7 млн. руб. может повлечь за собой экономическую несостоятельность предприятия. В рамках исполнения требований статьи 17 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» государственные органы в соответствии в пределах своей компетенции обязаны своевременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства).

В настоящее время ООО «АйПауэр» согласовывает график возврата средств фонда с Брестским облисполкомом.