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В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

15.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц


Как выяснилось, несколько недель назад производители сельскохозяйственной продукции оставили здесь тысячи непригодных для продажи яиц.

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

Однако, далеко не все они оказались испорченными. Благодаря жаркой погоде в них стали развиваться птенцы. В результате на свет появились сотни желтоперых малышей.

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

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Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе...
 
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