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В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако, далеко не все они оказались испорченными. Благодаря жаркой погоде в них стали развиваться птенцы. В результате на свет появились сотни желтоперых малышей.
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Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе...
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