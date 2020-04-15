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Помните чемпионат мира-98 или собирали наклейки Panini? Тогда вы легко пройдете наш тест
Источник материала: Tut.byЧемпионат мира 1998 года во Франции был первым для многих болельщиков и одним из самых запоминающихся за всю историю проведения турниров. А если вы в детстве собирали наклейки Panini, то тем более! SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить 15 игроков того мундиаля, а ответом послужит фото игрока из фирменного журнала.
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Чемпионат мира 1998 года во Франции был первым для многих болельщиков и одним из самых запоминающихся за всю историю проведения турниров. А если вы в детстве...
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