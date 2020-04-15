|
Клубный ЧМ по футболу перенесен на июнь 2022 года
Источник материала: ОНТ
Международная федерация футбола проведет клубный чемпионат мира в июне 2022 года.
Турнир в Китае должен был пройти летом 2021 года, но на эти сроки перенесен чемпионат Европы. Клубный турнир пройдет в новом формате, вместо семи клубов сыграют 24. Действующим победителем является «Ливерпуль», который в финале в дополнительное время взял верх над бразильским «Фламенго».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация футбола проведет клубный чемпионат мира в июне 2022 года. Турнир в Китае должен был пройти летом 2021 года, но на эти сроки перенесен чемпионат...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)