Клубный ЧМ по футболу перенесен на июнь 2022 года

Источник материала: ОНТ

Международная федерация футбола проведет клубный чемпионат мира в июне 2022 года.

Турнир в Китае должен был пройти летом 2021 года, но на эти сроки перенесен чемпионат Европы. Клубный турнир пройдет в новом формате, вместо семи клубов сыграют 24. Действующим победителем является «Ливерпуль», который в финале в дополнительное время взял верх над бразильским «Фламенго».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram